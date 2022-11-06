Xi Jinping: Çin, Sulak Alanların Korunmasında Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Teşvik Edecek

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü, ülkesinin insanlık ve doğa arasındaki uyumun modernizasyonunu sürdüreceğini ve sulak alanların korunması konusunda yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü, ülkesinin insanlık ve doğa arasındaki uyumun modernizasyonunu sürdüreceğini ve sulak alanların korunması konusunda yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini söyledi.

Xi bu açıklamayı, Çin'in Wuhan ve İsviçre'nin Cenevre kentlerinde düzenlenen Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 14. Toplantısı'nın açılış töreninde video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği konuşma sırasında yaptı.

"Çin geçtiğimiz günlerde bir milli park yerleşim planı hazırladı. Bu plan kapsamında Çin, ülkenin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen bir dizi milli park belirleyecek" diyen Xi, yaklaşık 11 milyon hektar sulak alanın milli park sistemine dahil edileceğini bildirdi.

Xi'nin verdiği bilgiye göre, Çin'de ulusal bir sulak alanları koruma planı ve büyük koruma projeleri uygulanacak. Çin ayrıca ülkeden geçen dört kuş göç yolunu korumak ve Shenzhen'de uluslararası bir mangrov ormanı merkezi inşa etmek için uluslararası fikir alışverişini ve işbirliğini teşvik edecek.

Xi, Çin'in sulak alanları 56,35 milyon hektara çıkardığını, koruma sistemini devreye soktuğunu ve Sulak Alanların Korunması Yasası'nı çıkardığını kaydetti.

Xi, "Sulak alanlar, Wuhan gibi Çin'in birçok şehrinin ayrılmaz bir parçası haline geldi ve şehirleri dikkat çekici biçimde daha yaşanabilir hale getirdi" dedi.