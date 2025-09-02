Xi Jinping, Çin, Rusya ve Moğolistan Arasında İşbirliğini Güçlendirme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin, Rusya ve Moğolistan arasında karşılıklı siyasi güvenin pekiştirilmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Üçlü Toplantı'da bir araya geldi. Xi, üç ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu görüşmede, Çin, Rusya ve Moğolistan'a karşılıklı siyasi güveni pekiştirme, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirme, karşılıklı desteği artırma, birbirlerinin temel çıkarları ve önemli kaygılarına saygı gösterme ve kendi kalkınma ve yeniden canlanmaları için sağlam stratejik güvence işlevi görme çağrısında bulundu.

Xi, üç ülkenin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesi, sınır ötesi altyapı ve enerji projelerini ilerletmesi, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu artırması, yerel para birimiyle ödeme kapsamını genişletmesi ve turizm ve kültürel mirasın korunması alanlarında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Xi, daha geniş kapsamlı işbirliği yürütmek üzere Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nde kurulan çeşitli platform ve merkezlerden yararlanarak örgüt çerçevesinde işbirliğinin artırılması çağrısı da yaptı.

Putin, karşılıklı siyasi güvenin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bunun üç ülke arasındaki ilişkilerin temelinin sağlamlaştırılmasına olanak sağladığını söyledi.

Putin, ekonomik kalkınmayı artırmak, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmek ve halklar arasındaki bağları güçlendirmek üzere üç tarafın, kalkınma stratejileri arasında daha yakın bir uyum sağlaması, bağlantı imkanlarını artırması, aralarındaki ticaret ve yatırımın ölçeğini genişletmesi ve finans, enerji, dijital ekonomi, eğitim, çevre koruma ve turizm gibi alanlarda işbirliği ve etkileşimi derinleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Khurelsukh ise Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru'nun inşasını ilerletmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimi geliştirmeye ve bölgesel kalkınma ve refahı teşvik etmeye olan kararlılıklarını yineledi.