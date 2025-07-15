Xi Jinping, Çin-Rusya İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu Yaptı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Rusya'nın çok taraflı çerçevelerde karşılıklı desteği güçlendirmeleri, kalkınma ve güvenlik çıkarlarını birlikte korumaları, Küresel Güney ülkelerini birleştirmeleri ve uluslararası düzeni daha adil ve eşitlikçi bir yöne taşımaları gerektiğini söyledi.

Salı günü başkent Beijing'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Xi, her iki tarafı da Shanghai İşbirliği Örgütü'nün gelişim yönünü belirleme konusunda birbirlerini desteklemeye, örgüte yeni bir ivme kazandırmaya ve bu stratejik platformu daha somut ve güçlü hale getirmeye çağırdı.