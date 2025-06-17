Xi Jinping, Çin-Orta Asya İşbirliğini Güçlendiriyor

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğini artırmak için yeni merkezler ve ticaret platformları kurulacağını açıkladı.

ASTANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Orta Asya ülkelerinin Çin-Orta Asya Ruhu'nu keşfederek karşılıklı saygı, karşılıklı güven, karşılıklı fayda, karşılıklı yardımlaşma ve yüksek kaliteli kalkınma temelinde ortak modernleşme hedefini yansıtan bu ruhu hayata geçirdiğini söyledi.

Xi, salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Xi, konuşmasında Çin-Orta Asya işbirliği mekanizması çerçevesinde üç işbirliği merkezi ve bir ticaret kolaylaştırma platformu kurmaya karar verdiklerini açıkladı.

Xi, söz konusu kurumların Çin-Orta Asya Yoksulluğun Azaltılması İşbirliği Merkezi, Çin-Orta Asya Eğitim Etkileşim İşbirliği Merkezi, Çin-Orta Asya Çölleşme Kontrolü İşbirliği Merkezi ve Çin-Orta Asya Ticaretin Kolaylaştırılması İşbirliği Platformu'ndan oluştuğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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