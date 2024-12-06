Xi Jinping, Çin Ordusu için Bilişim Destek Gücü İhtiyacını Vurguladı

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, güçlü ve modernize bir bilişim destek gücü inşa etme ve Çin ordusunun ağ bilişim sisteminde büyük atılım yapma yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti'ni denetimi sırasında önemli bir konuşma yaptı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti, Çin'in ordu hizmetleri ve silahlarının yapısını düzenleyip yenileme çabaları doğrultusunda stratejik bir hizmet birimi olarak kuruldu.

Xi, denetim sırasında ağ bilişim sisteminin modern savaşta giderek daha önemli bir rol oynadığını ve tüm personelin, bu sistemin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığının farkına varması gerektiğini belirtti.

Xi, Bilişim Destek Kuvveti'nde ağ bilişim sistemi inşasına yönelik çalışmaların hızlandırılması ve orduya hizmet verme ile ordunun savaşa hazırlık ve kabiliyetlerini destekleme yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ağ bilişim sisteminin gelişiminde somut çalışmalara duyulan ihtiyacı vurgulayan Xi, bilişim hizmetleri güvenliğinin artırılması ve ağ bilişim güvenliğinin korunmasına büyük önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, komuta tarzları ve muharebe yöntemlerinin dönüşümünde inovasyonun kolaylaştırılmasına yönelik çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.