Xi Jinping, Çin-Kırgızistan İşbirliğini Güçlendirme Çağrısı Yaptı

ASTANA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Kırgızistan arasındaki işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirterek, iki ülkeye ticaret ve yatırımı artırma ve gelişmekte olan sektörlerde işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Xi, salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Xi, 33 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Kırgızistan ilişkilerinin hızla gelişerek an itibarıyla tarihteki en iyi seviyesine ulaştığını belirtti.

Xi, şubat ayında Beijing'de Caparov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ikili işbirliğine yeni ve güçlü ivme kazandıran bir dizi önemli mutabakata vardıklarını hatırlattı.

Xi, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, temel çıkar ve önemli endişeleri ilgilendiren konularda birbirine destek vermeyi sürdürmek ve iki tarafın da ortak ve uzun vadeli çıkarlarını korumak üzere Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi, iki tarafa da ticaret ve yatırımı artırma, mali işbirliğini derinleştirme, bağlantı ağlarını iyileştirme ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun yüksek kaliteli inşasını ilerletme çağrısında bulundu.

Xi, iki tarafın temiz enerji, yeşil madenler ve yapay zeka alanlarında yeni büyüme faktörleri geliştirmesi, kültür, turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlarda iletişimi geliştirmesi ve halka fayda sağlayan daha fazla projeyi hayata geçirmesi gerektiğini de vurguladı.

Çin ve Kırgızistan'ın ekonomik küreselleşmeden fayda sağladığına dikkat çeken Xi, iki tarafı ortaklaşa tek taraflılığa karşı çıkmaya, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni korumaya ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmeye çağırdı.

İki ülkenin art arda Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını üstleneceğini ve zirvelere ev sahipliği yapacağını hatırlatan Xi, birbirlerini desteklemek ve örgütün daha fazla gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere Kırgızistan ile çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.