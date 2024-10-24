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Xi Jinping: Çin, İran ile İşbirliğini Sürdürecek

Xi Jinping: Çin, İran ile İşbirliğini Sürdürecek
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 16. BRICS Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası değişikliklere rağmen İran ile dostane işbirliğini sürdürme kararlılığını vurguladı.

KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası ve bölgesel konjonktürde nasıl değişiklikler olursa olsun Çin'in İran ile dostane işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı Çarşamba günü 16. BRICS Zirvesi sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uluslararası İlişkiler Mesud Pezeşkiyan Xi Jinping Diplomasi Politika Güncel Dünya İran

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