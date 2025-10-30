Xi Jinping, Çin'in Kalkınma Vizyonunu Trump ile Tartıştı

BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kalkınma ve yeniden canlanma hamlesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma" vizyonuyla çelişmediğini söyledi.

Xi, perşembe günü Gyeongju'da düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Busan'a varışının ardından Trump ile bir araya geldi.

Xi, iki ülkenin başarılı olma ve birlikte refaha kavuşma konusunda birbirlerine tam olarak yardımcı olabileceğini belirtti.

Xi, "Çin ve ABD, ortak ve dostlar olmalı. Tarihin bize öğrettiği de, hakikatte ihtiyaç duyulan da budur" dedi.

Xi, Çin-ABD ilişkileri için sağlam bir temel inşa etmek ve iki ülkenin kalkınmasına yönelik sağlam bir ortam yaratmak üzere Trump ile çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.