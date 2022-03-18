Xi Jinping: "Çin ile ABD dünya barışı ve huzuru için çalışmalı"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'ın talebi üzerine gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde, "Çin ile ABD dünya barışı ve huzuru için çalışmalı" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Çin Devlet Başkanı Xi, Ukrayna krizinin Çin'in görmek istediği bir şey olmadığını belirterek, çatışmanın kimseye fayda sağlamayacağını ve uluslararası toplumun en çok değer vermesi gereken şeyin barış ile güvenlik olduğunu bildirdi. Devlet Başkanı Xi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki ekonomisi olarak, yalnızca Çin-ABD ilişkilerini doğru yolda ilerletmekle kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sorumluluklardan payımızı almalı ve dünya barışı ile huzuru için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleştirilen görüşme, geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen Çin-ABD sanal zirvesinden bu yana iki lider arasındaki ilk görüşme oldu. O tarihten bu yana uluslararası alanda yaşanan yeni gelişmelere dikkati çeken Devlet Başkanı Xi, barış ile kalkınma eğiliminin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve dünyanın istikrardan uzak olduğunu belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel