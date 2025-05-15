Xi Jinping, Çin-Danimarka İşbirliğinin Derinleştirilmesine Çağrıda Bulundu

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'deki Danimarka Ticaret Odası'nın kurucusunun gönderdiği mektuba verdiği yanıtta odaya ve odanın üyelerine Çin-Danimarka ve Çin-Avrupa dostluğunun artırılıp karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesine yeni katkılarda bulunma çağrısı yaptı.

Xi, odanın kurucusunun Çin'e duyduğu derin sevgiyi ve Danimarkalı işletmelerin Çin'in gelecekteki kalkınmasına duyduğu güvenini takdir ettiğini ifade etti.

Çin'in, yabancı yatırımcılar için ideal, güvenli ve umut vadeden yer olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini kaydeden Xi, Çin'e inanmanın daha iyi bir yarına inanmak, Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'deki Danimarka Ticaret Odası ve üye işletmelerinin Çin ile Danimarka ve Çin ile Avrupa arasında köprü rolü oynamaya devam etmesi ve karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine ve iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Odanın kurucusu, kısa süre önce hem kendi adına hem de oda adına Xi'ye gönderdiği mektubunda Çin ile Danimarka arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü kutlamış, Çin ile işbirliğini derinleştirmeye devam etme isteğini dile getirmişti.