Xi Jinping, Çin-CELAC Forumu Açılışında Konuşacak

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 13 Mayıs'ta Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek Çin-CELAC (Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu) Forumu 4. Bakanlar Toplantısı'nın açılış törenine katılacağını ve bir konuşma yapacağını duyurdu.

Sözcünün pazar günü yaptığı açıklamaya göre, toplantıya Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başkanlık edecek.

Sözcü, toplantıya CELAC ülkelerinin dışişleri bakanları ya da temsilcileri ile ilgili bölgesel örgütlerin başkanlarının katılacağını belirtti.