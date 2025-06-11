Xi Jinping, Çin-Afrika İşbirliğini Güçlendirme Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, çarşamba günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen Çin- Afrika İşbirliği Forumu Takip Eylemleri Uygulama Koordinatörleri Bakanlar Toplantısı'na ayrı kutlama mesajları gönderdi.

Xi, mevcut uluslararası konjonktürün değişiklik ve kargaşayla öne çıktığını belirterek, Çin modernleşmesinde elde ettikleri yeni başarılarla dünyaya yeni fırsatlar sunmaya ve sahip oldukları devasa pazarla Afrika da dahil olmak üzere Küresel Güney ortaklarına yeni bir ivme kazandırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Xi, Çin'le diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine yüzde sıfır gümrük vergisi uygulamaya yönelik Çin-Afrika Ortak Kalkınma Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı müzakere edip imzalamaya hazır olduklarını belirterek, Afrika'daki en az gelişmiş ülkelerin Çin'e ihracat yapmasını kolaylaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Modernleşme için 10 ortaklık eyleminin uygulanmasını derinleştirmek, yeşil endüstri, elektronik ticaret ve elektronik ödeme, bilim ve teknoloji ve yapay zeka gibi kilit öneme sahip alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve güvenlik, finans ve hukukun üstünlüğü alanlarında işbirliğini geliştirmek için hazır olduğunu belirten Xi, Çin-Afrika işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için bu adımları atmaya hazır olduklarını kaydetti.