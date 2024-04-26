Xi Jinping: Çin, ABD'nin kalkınmasına olumlu açıdan bakmasını bekliyor

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kendisine güvenen, açık, müreffeh ve gelişen bir ABD görmekten mutlu olduğunu, ABD'den de Çin'in kalkınmasına olumlu açıdan bakmasını beklediklerini belirtti.

Xi, Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "Bu, tıpkı gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesi gerektiği gibi, Çin-ABD ilişkilerinin gerçek anlamda istikrara kavuşması, gelişmesi ve ilerlemesi için çözüme kavuşturulması gereken temel bir mesele" dedi.

Bu yılın Çin ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, 45 yılda pek çok sınavdan geçen ilişkilerin sunabileceği çok sayıda önemli ilham bulunduğunu ifade etti.

Xi, Çin ve ABD'nin rakipten ziyade ortak olması, birbirlerine zarar vermek yerine birbirlerinin başarılı olmasına yardım etmesi, acımasızca rekabete girmektense ortak paydada buluşup farklılıkları bir kenara bırakması, söylediklerinin tam aksini yapmak yerine sözleri eylemlerle onurlandırması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan kazan işbirliğini üç kapsayıcı ilke olarak önerdim. Bunlar hem geçmişten alınan ders hem de gelecek için bir rehber niteliğinde" dedi.

Günümüzde, yüzyıldır görülmemiş bir dönüşümün derinden yaşandığını ve uluslararası durumun değişken ve çalkantılı olduğunu belirten Xi, hem iki ülke halklarının hem de uluslararası toplumun ortak arzusunun ise Çin ve ABD'nin diyaloğu güçlendirdiğini, farklılıkları yönettiğini ve işbirliğini ilerlettiğini görmek olduğunu söyledi.

Xi, "Dünyanın, Çin ve ABD'nin ortak kalkınmasına ve her birinin refahına yetecek kadar büyük olduğunu pek çok kez dile getirdim" dedi.