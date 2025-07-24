Xi Jinping: Çin-AB İlişkileri ile Dünyaya İstikrar Sağlanmalı

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Avrupa Birliği'ne istikrarlı ve sağlam ilişkiler yoluyla dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlamaları çağrısında bulundu.

Xi, perşembe günü 25. Çin-AB Zirvesi için Beijing'de bulunan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-AB diplomatik ilişkilerinin 50., Birleşmiş Milletler'in kuruluşununsa 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin-AB ilişkilerinin yeni bir kritik dönemece girdiğini ifade etti.

Geçtiğimiz 50 yılda karşılıklı başarı ve dünya çapında faydalar getiren Çin ve AB'nin etkileşim ve işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini belirten Xi, iki tarafın birbirine saygı duyması, farklılıkları koruyarak ortak noktalar araması, dışa açıklık ve işbirliğini el üstünde tutması ve karşılıklı fayda arayışını sürdürmesinin önemli bir anlayış ve kavrayış olduğunu söyledi.

Xi, bu önemli ilkelerin gelecekteki Çin-AB ilişkileri için de doğru yön olduğunu belirtti. Xi, yüzyıldır görülmemiş düzeyde hızlanan küresel dönüşüm ve değişen ve çalkantılı dünya karşısında Çin ve AB liderlerinin, bir kez daha vizyon ve liderlik sergilemeleri ve halkların beklentilerini karşılayacak ve isimlerini tarihin doğru tarafına yazdıracak doğru stratejik seçimler yapmaları gerektiğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı çok taraflılık, dışa açıklık ve işbirliğinin savunucuları olan Çin ve AB'nin, daha zorlu ve karmaşık uluslararası konjonktürde istikrarlı ve sağlam Çin-AB ilişkileriyle dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik katmak üzere aralarındaki iletişimi güçlendirmeleri, güveni artırmaları ve işbirliğini derinleştirmelerinin önemini vurguladı.

Xi, her ikisi de uluslararası toplum tarafından "büyük güç" kabul edilen Çin ve AB'nin, ikili ilişkileri doğru yönde geliştirmeye devam etmesi ve daha da parlak bir 50 yılı daha başlatmak için birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.