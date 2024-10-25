Xi Jinping, BRICS Zirvesi'nde Küresel Güney'e Destek Verdi

KAZAN, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü BRICS liderleriyle BRICS'e üye olmayan ancak grupla daha yakın ilişkiler kurmak isteyen ülkelerin bir araya geldiği toplantıda Küresel Güney ülkelerine verdiği güçlü desteği ifade etti.

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nin son gününde "BRICS Artı" liderler diyaloğu toplantısına katılan Xi, "Küresel Güney'in toplu şekilde yükselişi, dünyadaki büyük dönüşümün ayırt edici bir özelliğidir" dedi.

Xi, "Daha fazla Küresel Güney ülkesinin BRICS'e tam üye ya da ortak ülke olmasını ya da 'BRICS Artı' formatında katılmasını destekliyoruz. Böylece Küresel Güney'in büyük gücünü bir araya getirerek insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa edebiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Xi, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun, "Çin her zaman Küresel Güneyi yüreğinde taşıyacak ve Küresel Güney'deki köklerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'dan liderlerin yanı sıra aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bulunduğu çeşitli uluslararası kuruluş temsilcileri de katıldı.

16. BRICS Zirvesi'nin gündeminde dünya barışı ve istikrarı, küresel yönetişim reformu, sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliği, terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadele gibi acilen ilgilenilmesi gereken bir dizi konu yer aldı.

Zirveye başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS üyelerinin söz konusu konuları Küresel Güney ülkeleriyle görüşmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Putin, "Tüm ülkelerimiz, benzer isteklere, değerlere ve kültürel ve medeniyet çeşitliliğini yansıtan yeni bir demokratik dünya düzeni vizyonuna sahip" dedi.

Kazan zirvesi, BRICS liderlerinin geçen yılki genişlemenin ardından gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze toplantı oldu. Liderler, Çarşamba günü zirvenin sonuçlarını özetleyen Kazan Zirvesi Deklarasyonu'nu kabul etti.

Deklarasyona göre BRICS ülkeleri, Yeni Kalkınma Bankası'nın çok taraflı bir kalkınma bankası olarak ortaklaşa yeniden yapılandırılması, bankanın üye sayısının artırılmasının desteklenmesi ve BRICS ülkelerinden gelen üyelik başvuruların genel strateji ve ilgili politikalar doğrultusunda incelenmesinin hızlandırılması konusunda uzlaştı.

Üye olmayan ülkelerin liderleri ise BRICS'in gelecekteki gelişimine yönelik beklentilerini dile getirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Perşembe günkü toplantıda büyük bir gelişme potansiyeli olan BRICS mekanizmasının, saygı ve ortaklık temelinde geleceği inşa etme deneyimine sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son tahminlerinde dünya ekonomisinin büyüme hedefine ulaşmasında gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS'e daha da rol düşeceği öngörülüyor. IMF, altı ay önceki son tahminleriyle karşılaştırıldığında, önümüzdeki 5 yıl içinde büyümenin büyük kısmının BRICS'in güçlü ekonomilerinden gelmesini bekliyor.