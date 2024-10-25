Üye Girişi
Haberler

Xi Jinping, BRICS Zirvesi'nde Küresel Güney'e Destek Verdi

Xi Jinping, BRICS Zirvesi'nde Küresel Güney'e Destek Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS Zirvesi'nde Küresel Güney ülkelerine destek çıkarak, daha fazla ülkenin BRICS'e katılmasını ve ortak bir geleceğin inşa edilmesini vurguladı. Zirvede dünya barışı, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği gibi önemli konular ele alındı.

KAZAN, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü BRICS liderleriyle BRICS'e üye olmayan ancak grupla daha yakın ilişkiler kurmak isteyen ülkelerin bir araya geldiği toplantıda Küresel Güney ülkelerine verdiği güçlü desteği ifade etti.

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nin son gününde "BRICS Artı" liderler diyaloğu toplantısına katılan Xi, "Küresel Güney'in toplu şekilde yükselişi, dünyadaki büyük dönüşümün ayırt edici bir özelliğidir" dedi.

Xi, "Daha fazla Küresel Güney ülkesinin BRICS'e tam üye ya da ortak ülke olmasını ya da 'BRICS Artı' formatında katılmasını destekliyoruz. Böylece Küresel Güney'in büyük gücünü bir araya getirerek insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğu birlikte inşa edebiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Xi, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun, "Çin her zaman Küresel Güneyi yüreğinde taşıyacak ve Küresel Güney'deki köklerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika'dan liderlerin yanı sıra aralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bulunduğu çeşitli uluslararası kuruluş temsilcileri de katıldı.

16. BRICS Zirvesi'nin gündeminde dünya barışı ve istikrarı, küresel yönetişim reformu, sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliği, terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadele gibi acilen ilgilenilmesi gereken bir dizi konu yer aldı.

Zirveye başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS üyelerinin söz konusu konuları Küresel Güney ülkeleriyle görüşmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Putin, "Tüm ülkelerimiz, benzer isteklere, değerlere ve kültürel ve medeniyet çeşitliliğini yansıtan yeni bir demokratik dünya düzeni vizyonuna sahip" dedi.

Kazan zirvesi, BRICS liderlerinin geçen yılki genişlemenin ardından gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze toplantı oldu. Liderler, Çarşamba günü zirvenin sonuçlarını özetleyen Kazan Zirvesi Deklarasyonu'nu kabul etti.

Deklarasyona göre BRICS ülkeleri, Yeni Kalkınma Bankası'nın çok taraflı bir kalkınma bankası olarak ortaklaşa yeniden yapılandırılması, bankanın üye sayısının artırılmasının desteklenmesi ve BRICS ülkelerinden gelen üyelik başvuruların genel strateji ve ilgili politikalar doğrultusunda incelenmesinin hızlandırılması konusunda uzlaştı.

Üye olmayan ülkelerin liderleri ise BRICS'in gelecekteki gelişimine yönelik beklentilerini dile getirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Perşembe günkü toplantıda büyük bir gelişme potansiyeli olan BRICS mekanizmasının, saygı ve ortaklık temelinde geleceği inşa etme deneyimine sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son tahminlerinde dünya ekonomisinin büyüme hedefine ulaşmasında gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS'e daha da rol düşeceği öngörülüyor. IMF, altı ay önceki son tahminleriyle karşılaştırıldığında, önümüzdeki 5 yıl içinde büyümenin büyük kısmının BRICS'in güçlü ekonomilerinden gelmesini bekliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uluslararası İlişkiler İklim Değişikliği Xi Jinping Diplomasi Politika Ekonomi Güncel Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? 25 Ekim Kim Milyoner Olmak İster var mı, ATV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 73. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Laf ola beri gele ne demek? Laf ola beri gele ne anlama geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.