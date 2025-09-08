Haberler

Xi Jinping BRICS Liderleri Sanal Toplantısı'na Katılacak

Haberler
Haberler
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın daveti üzerine BRICS Liderleri Sanal Toplantısı'na video konferans yoluyla katılacak ve önemli bir konuşma yapacak.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın daveti üzerine BRICS Liderleri Sanal Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazar günü yaptığı açıklamada Xi'nin 8 Eylül'de Beijing'den toplantıya video konferans yoluyla katılarak önemli bir konuşma yapacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
