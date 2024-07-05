Xi Jinping: BM'nin uluslararası ilişkilerdeki rolü güçlendirilmeli

Xi, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin'in her zaman hakiki çok taraflılığa bağlı kaldığını ve Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerde merkezi rol oynamasını desteklediğini belirtti.

ASTANA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler'in (BM) çok taraflılığın uygulanması ve küresel yönetişimin ilerletilmesinde temel platform olarak oynadığı rolün zayıflatılması değil, güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin'in her zaman hakiki çok taraflılığa bağlı kaldığını ve BM'nin uluslararası ilişkilerde merkezi rol oynamasını desteklediğini belirtti.

Xi, dünyadaki tüm ülkelerin, ortak geleceğe sahip bir topluluğa ait olduğunu söyledi.

İnsanlık gemisinin geleceğe doğru sorunsuz şekilde yol almasının mümkün olmadığına işaret eden Xi, geminin her zaman doğru yönde seyretmesini sağlamak üzere uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

BM Geleceğin Zirvesi'ni desteklediklerini söyleyen Xi, söz konusu zirvenin, çok taraflılığın gözetilmesi, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve küresel yönetişimin daha adil ve makul hale getirilmesi yönünde olumlu bir mesaj vermesi temennisinde bulundu.

Xi ayrıca, uluslararası finans mimarisi reformu ve yapay zekanın küresel yönetişiminin ilerletilmesinde BM'nin oynadığı öncü rolü desteklediklerini belirtti.

Guterres ise mevcut uluslararası düzende, özellikle de uluslararası finans mekanizmasında uluslararası konjonktürün gelişim ve değişimine uyum sağlayacak şekilde reform yapılması gerektiğini ifade etti.

Yetkili, uluslararası finans mimarisi ile yapay zeka küresel yönetişiminin, küresel yönetişimi daha adil, makul ve gelişmekte olan ülkelerin ortak kalkınmasına daha elverişli hale getirecek şekilde düzenlenmesi için BM'nin her türlü çabayı göstermeye istekli olduğunu söyledi.

Guterres, BM'nin çabasını desteklediği, çok taraflılık ilkesini uyguladığı ve dünya barışı ve kalkınmasının teşvikinde kilit ve yapıcı rol oynadığı için Çin'e teşekkür etti.

İnsanlığın geleceğinin büyük ölçüde Çin'e bağlı olduğunu belirten Guterres, BM'nin Çin ile iletişim ve işbirliğini daha da güçlendirmek için sabırsızlandığını ifade etti.