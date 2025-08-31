Xi Jinping, Azerbaycan'ın ŞİÖ Üyeliğini Destekledi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Azerbaycan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak katılmasını desteklediklerini söyledi.

Xi açıklamayı pazar günü, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde liman kenti Tianjin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde yaptı.

Aliyev, zirve ile Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına katılmak için Çin'de bulunuyor.

Azerbaycan halen örgütün diyalog ortağı statüsünde yer alıyor.

Xi, Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun verimliliğini sürekli olarak artırmanın, altyapı, tarım ve enerji gibi geleneksel alanlarda işbirliğini genişletmenin ve dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve yapay zeka gibi yeni gelişen sektörlerde yeni işbirliği fırsatları yakalamanın gerekliliğini vurguladı.

Aliyev ise Azerbaycan'ın iki halk için daha fazla fayda sağlamak üzere Çin ile ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, ulaştırma bağlantıları ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bölgesel ve küresel barış ve kalkınmayı ortaklaşa teşvik etmek için örgüt çerçevesinde Çin ile daha yakın çalışmak istediklerini de ifade etti.

İki taraf, yapay zeka, bilim ve teknolojide inovasyon, finans ve medya alanlarında ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı.