Xi Jinping, Asya-Pasifik Ekonomilerini İşbirliğine Davet Etti

GYEONGJU, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik ekonomilerinin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmesi, yeni fırsatları iyi şekilde değerlendirmesi, yeni zorlukların üstesinden gelmesi ve birlikte sürdürülebilir ve daha parlak bir gelecek inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Xi, cumartesi günü düzenlenen 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ikinci oturumunda "Birlikte Sürdürülebilir ve Daha Parlak Bir Gelecek Kurmak" başlıklı bir konuşma yaptı.

Xi, bilimsel ve teknolojik devrimin ve endüstriyel dönüşümün yeni bir aşamaya girdiğini ve bunun insanlık için yeni ufuklar açtığını belirtti.

Dünyanın aynı zamanda ekonomik büyümedeki durgunluk ve küresel kalkınmada derinleşen bir uçurumla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Xi, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve enerji güvenliği gibi sorunların da giderek arttığına dikkat çekerek, üç maddelik bir öneri sundu.

Xi, öncelikle Asya-Pasifik ekonomilerine dijital ve akıllı kalkınmanın potansiyelini daha iyi değerlendirerek bölgeye inovasyon odaklı kalkınmada yeni bir avantaj kazandırma çağrısında bulundu.

Asya-Pasifik ekonomilerinin yeni teknolojileri tam kapasiteyle kullanarak güçlenip ileriye doğru adım atması, dijital, akıllı ve yeşil kalkınma fırsatlarını yakalaması gerektiğini vurgulayan Xi, kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilip teşvik edilmesine yönelik daha hızlı adımlar atılması çağrısı yaptı.

Xi, veri akışının güvenli ve düzenli şekilde sağlanması, açık kaynak teknolojilerinde işbirliğinin derinleştirilmesi ve inovasyona yönelik açık ve rekabetçi bir ekosistem oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Xi, Asya-Pasifik ekonomilerinin, tüm insanlığın refahını gözeterek yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil olmasını sağlarken, sağlıklı ve düzenli gelişimini de teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in uluslararası topluma yapay zeka konusunda kamusal mal sağlamak amacıyla Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kurulmasını önerdiğini hatırlatan Xi, APEC üyeleriyle birlikte yapay zeka okuryazarlığını artırmak ve bölgedeki dijital ve yapay zeka uçurumunu daraltmak için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Xi, ikinci olarak Asya-Pasifik ekonomilerini sürdürülebilir kalkınma için yeni bir paradigma oluşturmak üzere yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yaklaşımına bağlı kalmaya davet etti.

Asya-Pasifik ekonomilerinin gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyleyen Xi, tüm ekonomilerin yeşil kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi artırmaları, kaliteli yeşil teknolojilerin ve ürünlerin serbest dolaşımını teşvik etmeleri, yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü hızlandırmaları ve iklim değişikliğiyle kararlılıkla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Xi, karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerini ilan eden Çin'in, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini kurduğunu hatırlattı.

Xi, iklim değişikliğine karşı 2035 Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar beyanını sunduklarını ve karbon emisyonlarının hacmini ve yoğunluğunu denetlemek üzere ikili kontrol sistemi uygulayacaklarını söyledi.

Xi, üçüncü olarak Asya-Pasifik bölgesinin kapsayıcı büyümesinde yeni bir dinamizm yaratmak üzere kapsayıcı ve evrensel olarak faydalı bir gelecek inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Asya-Pasifik ekonomilerini insanı daima merkeze almaya, politika iletişimini, deneyim paylaşımını ve sonuç odaklı işbirliğini güçlendirmeye çağıran Xi, bu sayede BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin tam anlamıyla hayata geçirilebileceğini, yoksulluğun beraber ortadan kaldırılabileceğini ve Asya-Pasifik halkı için ortak refahın sağlanabileceğini vurguladı.

Xi, Asya-Pasifik ekonomilerinin, gelişmekte olan ekonomilerde dengeli büyümeyi kolaylaştırmak için APEC'in ekonomik ve teknik işbirliğindeki geleneksel gücünü tam olarak kullanması gerektiğini söyledi.

Xi, tüm vatandaşlara yaşam döngüsü boyunca hizmet sunan sistemi daha hızlı biçimde iyileştirip nüfusun yüksek kaliteli gelişimini teşvik edeceklerini belirtti.

Xi, Asya-Pasifik bölgesinde tüm ekonomilerin APEC işbirliğinden yararlanabilmesi için sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmayı ve kadınların dijital okuryazarlık ile becerilerini geliştirmeyi hedefleyen girişimleri de teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.