Xi Jinping, ABD-Çin İş Konseyi'nin 50. kuruluş yıldönümünü kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD-Çin İş Konseyi'nin 50. kuruluş yıldönümü münasebetiyle konseyin yönetim kurulunu ve tüm üyelerini kutladı. Xi, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğini destekleyen ABD'deki tüm sektör mensuplarına selamlarını iletti ve iki ülke arasında daha fazla işbirliği potansiyeli olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD-Çin İş Konseyi'nin 50. kuruluş yıldönümü münasebetiyle konseyin yönetim kurulunu ve tüm üyelerini kutlarken, uzun süredir Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğini geliştiren ve destekleyen ABD'deki tüm sektör mensuplarına selamlarını gönderdi.

Xi, Cuma günü gönderdiği mesajında dünyanın yüzyıldır görülmemiş büyük bir dönüşümden geçtiğine işaret ederken, Çin ve ABD'nin bu zorlukların üstesinden gelmek için el ele verip vermeyecekleri konusunun, iki halkın çıkarlarını ve insanlığın geleceğini yakından ilgilendirdiğini belirtti.

San Francisco'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı son görüşmeye değinen Xi, Çin-ABD ilişkileri için hayati önem taşıyan konularda derinlemesine görüş alışverişi yaptıklarını ve önemli uzlaşılara vardıklarını hatırlattı.

Xi, Çin'in karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri çerçevesinde, görüşmede alınan kararları uygulamak ve ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere ABD ile ortak çaba sarf etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Çin-ABD ilişkilerinin önemli bir parçası olan ticari işbirliğinin iki halka birçok somut fayda sağladığını vurgulayan Xi, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve yüksek standartlı dışa açılımı ilerletme, ayrıca piyasa odaklı, hukuka dayalı ve dünya standartlarında bir iş ortamı geliştirme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

Çin modernleşmesinin ABD ve diğer ülkelerin işletmelerine daha fazla fırsat sunacağını kaydeden Xi, iki ülke arasında daha çok ekonomik ve ticari işbirliği kurulması için büyük bir potansiyel, geniş bir alan ve umut vadeden bir gelecek olduğunu ifade etti.