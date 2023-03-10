Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na Bağlılık Yemini Etti
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BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyon Başkanı seçilen Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na bağlılık yemini ediyor, 10 Mart 2023. Xi, Cuma günü Beijing'deki 14.
BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyon Başkanı seçilen Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na bağlılık yemini ediyor, 10 Mart 2023.
Xi, Cuma günü Beijing'deki 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun üçüncü genel kurul toplantısında oy birliğiyle Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Askeri Komisyon Başkanı seçildi. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)