Xi, İşçi Bayramı Öncesinde Ülke Genelindeki Emekçilerin Bayramını Kutladı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs'ta uluslararası olarak kutlanacak İşçi Bayramı öncesinde, Pazar günü ülke genelindeki emekçilere bayram tebrikleri ile iyi dileklerini sundu.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 1 Mayıs'ta uluslararası olarak kutlanacak İşçi Bayramı öncesinde, Pazar günü ülke genelindeki emekçilere bayram tebrikleri ile iyi dileklerini sundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, ÇKP Merkez Komitesi adına da selam ve iyi dileklerini gönderdi.

Xi, emekçilere yaptığı çağrıda, çalışma ahlakı oluşturulmasını, örnek çalışanlara saygı gösterilmesini ve kaliteli işçiliğin teşvik edilmesini istedi.

Çin'in modernleşme sürecinde sağlam ilerleme kaydetmek için işçilerden özenle çalışmalarını ve inovasyon çalışmalarına cesurca katılmalarını isteyen Xi, emekçileri Çin'i daha güçlü bir ülke haline getirmek ve ulusal anlamda yeniden canlanma hedefini gerçekleştirmek için çıkılan yolda öncü rol oynamaları için cesaretlendirdi.

Xi, parti komiteleri ile her düzeydeki yönetimleri, işçilerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya, sorunlara ve karşılaştıkları güçlüklere samimi şekilde çözüm bulmalarına yardım etmeye, ayrıca işe ve işçilere hürmet ve büyük saygı gösterilen sosyal bir ortam hazırlamaya çağırdı.