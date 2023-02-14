Xi, İranlı Mevkidaşı Reisi ile Görüştü

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Beijing'de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Xi, Çin ve İran'ın geleneksel dostluk ilişkisine sahip olduğuna ve ikili ilişkilerin çeşitli uluslararası değişimlerden kaynaklı sınavlardan başarıyla geçtiğine dikkat çekti.

Xi dünyada, zamanda ve tarihteki karmaşık değişimler karşısında Çin ve İran'ın birbirlerini desteklediğini, Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için birlikte çalıştığını, karşılıklı stratejik güveni pekiştirdiğini ve ortak çıkarları destekleyen, uluslararası adalet ve hakkaniyeti koruyan ve Çin-İran dostluğunda yeni bir sayfa açan tatbiki işbirliğinde istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Çin'in İran'la ilişkilerine her zaman stratejik bir perspektiften baktığını ve geliştirdiğini söyleyen Xi, uluslararası ve bölgesel konjonktür nasıl değişirse değişsin, Çin'in İran'la dostane işbirliğini kararlı bir şekilde geliştireceğini, Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığının yeni gelişimini ileriye taşıyacağını ve dünya barışı ile insanlığın ilerlemesinde olumlu bir rol oynayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de İran ile Çin arasındaki zaman içinde kanıtlanmış dostluğun gün geçtikçe daha da sağlamlaştığı belirtti. İki bağımsız büyük ülke olarak İran-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı ruhuna dayalı olduğunu belirten Reisi, iki ülkenin karşılıklı güvene değer veren samimi stratejik ortaklar olduğunu ifade etti.

Reisi, İran'ın İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirme ve geliştirme taahhüdünün sarsılmaz olduğunu ve uluslararası ve bölgesel durumdaki herhangi bir değişiklikten etkilenmeyeceğini vurguladı.