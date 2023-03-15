Xi İnsanlığın Ortak Değerlerinin Savunulması Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, insanlığın ortak değerlerinin savunulması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı olan Xi, bu açıklamayı Çarşamba günü ÇKP'nin Dünya Siyasi Partileri Üst Düzey Diyalog Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptı.

Xi barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlüğün tüm halkların ortak özlemleri olduğunu söyledi.

Xi, ülkelerin farklı medeniyetlerin değer algılarını takdir etmede açık fikirli olmaları ve kendi değerlerini ya da modellerini başkalarına dayatmaktan ve ideolojik çatışmayı körüklemekten kaçınmaları gerektiğini vurguladı.