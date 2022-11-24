Xi ile Kongo Cumhurbaşkanı Diplomatik İlişkilerin 50. Yılını Kutladı

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi Perşembe günü ikili diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi Perşembe günü ikili diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları gönderdi.

Xi mesajında, son yarım yüzyılda Çin-KDC ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir şekilde geliştiğine ve geleneksel dostluğun sürekli derinleştiğine işaret etti.

Xi, son yıllarda iki ülkenin, kazan-kazan işbirliğine dayalı stratejik bir ortaklık kurduğunu ve pratik işbirliğinde verimli sonuçlar elde ederek halklarının refahını büyük ölçüde iyileştirdiğini belirtti.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, Kuşak ve Yol işbirliğini güçlendirmek ve Çin-KDC ilişkilerinde yeni umutları ortaklaşa oluşturmak için 50. yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Tshisekedi ise, Xi'nin Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçilmesi nedeniyle bir kez daha içten tebriklerini iletti ve son yarım yüzyılda ikili ilişkilerin sürekli ve sağlam bir gelişme kaydettiğini söyledi.

Tshisekedi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu derinleştirmeye ve halkların yararına olacak şekilde KDC ile Çin arasındaki stratejik ortaklıkta yeni başarılar elde etmeye istekli olduğunu belirtti.