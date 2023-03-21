Xi: İkili İlişkiler ve Tatbiki İşbirliğini Planlama Konusunda Putin'le Çalışmaya Hazırım

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Salı günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin kalkınması ve yeniden canlandırılmasını desteklemek amacıyla ikili ilişkiler ve tatbiki işbirliği planları yapmak üzere Rus...

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Salı günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin kalkınması ve yeniden canlandırılmasını desteklemek amacıyla ikili ilişkiler ve tatbiki işbirliği planları yapmak üzere Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile çalışmak istediğini söyledi.

Xi, söz konusu açıklamayı, Kremlin'de Putin ile gerçekleştirdiği kapsamı genişletilmiş görüşme sırasında yaptı.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin, her iki tarafın ortak çabalarıyla her zaman güçlü, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme ivmesini sergilediğini vurguladı.

İki ülkenin siyasi anlamda karşılıklı güveni, birbirine yakın çıkarları ve halklar arasındaki bağları derinleştirdiğini dile getiren Xi, ayrıca ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, halklar arası ve kültürel alışverişlerin yanı sıra yerel düzeyde işbirliğini ilerletmeye devam ettiğini belirtti.

Xi, Moskova'da Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile olan temaslarının iyi geçtiğini ve birçok önemli konuda uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Çin-Rusya işbirliğinin daha fazla alanı kapsadığını, bu sayede pek çok konuda uzlaşı sağlandığını ve bunların meyvelerinin de yakın zamanda alınmaya başlandığını ifade eden Xi, daha fazla işbirliğinin kapsamlı şekilde ilerletileceğine dikkat çekti.