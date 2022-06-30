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Xi: Hong Kong'u Parlak Bir Gelecek Bekliyor

Xinhua - Güncel
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Xi: Hong Kong'u Parlak Bir Gelecek Bekliyor

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) yaptığı açıklamada, "tek ülke, iki sistem" ilkesi sıkı bir şekilde desteklenir ve uygulanırsa Hong Kong'un geleceğinin kesinlikle daha parlak olacağını söyledi.

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) yaptığı açıklamada, "tek ülke, iki sistem" ilkesi sıkı bir şekilde desteklenir ve uygulanırsa Hong Kong'un geleceğinin kesinlikle daha parlak olacağını söyledi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Batı Kowloon yüksek hızlı tren istasyonuna gelişinde, "Azim ile ilerlersek daha parlak bir gelecek bizi çağıracak" diye konuştu.

Xi, "tek ülke, iki sistem" ilkesi kararlı bir şekilde desteklendiği sürece Hong Kong'un kesinlikle daha parlak bir geleceğe sahip olacağını ve Çin ulusunun büyük yenilenmesine yeni ve daha büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak için Hong Kong'da bulunuyor.

Xinhua / Güncel

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