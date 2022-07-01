Xi: Hong Kong, Anavatana Döndükten Sonra Gerçek Demokrasinin Keyfini Sürüyor HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Hong Kong'da yaptığı açıklamada, Hong Kong'un anavatana dönüşünden beri gerçek demokrasinin tadını çıkardığını söyledi. HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Hong Kong'da yaptığı açıklamada, Hong Kong'un anavatana dönüşünden beri gerçek demokrasinin tadını çıkardığını söyledi. Xi açıklamalarını, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümünü ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) altıncı dönem hükümetinin göreve başlama törenini kutlayan toplantıda yaptı. Xi, "tek ülke, iki sistem" politikasına ve Hong Kong'un anayasal konumuna uyan HKSAR'ın demokratik sisteminin, Hong Kong'da yaşayanların demokratik haklarını korumaya, Hong Kong'da refah ve istikrarı sürdürmeye elverişli olduğunu söyledi. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong 1 Temmuz Güncel Haberler

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