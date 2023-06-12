Xi, Honduras Cumhurbaşkanı ile İkili İlişkiler Hakkında Görüştü

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Beijing'de konuk Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Sarmiento ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Beijing'de konuk Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Sarmiento ile bir araya geldi.

Mart ayında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından, Castro'nun Çin'e resmi ziyarette bulunan ilk Honduraslı cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çeken Xi, Castro'yu sıcak şekilde karşılarken Çin-Honduras ilişkilerinin tarihinde yeni bir sayfa açması bakımından bu ziyaretin özel öneme sahip olduğunu kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı, Honduras'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Castro'yu ulusal kalkınma sürecinde halkını yeni başarılara doğru bağımsız yolda bir araya getirdiği için tebrik etti. Xi, seçim kampanyasında verdiği Çin ile diplomatik ilişki kurma vaadini gerçekleştiren tarihi kararın da gösterdiği üzere, Castro'nun sarsılmaz bir siyasi iradeye sahip olduğundan övgüyle bahsetti.

Castro'nun eşi olan eski cumhurbaşkanı Manuel Zelaya'nın bu konuda oynadığı aktif rolden de övgüyle söz eden Xi, ikilinin Çin ve Honduras arasındaki ilişkiye katkılarının tarihe geçeceğini belirtti.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının yakın ve uzun vadeli önemini vurgulayan Xi, müspet ve hızlı bir başlangıç yapılan ikili ilişkilerin büyük bir dinamizm ve umut vaat ettiğini ifade etti.

Honduras'taki Çin büyükelçiliğinin geçen hafta resmen hizmete girdiğini hatırlatan Xi, Castro'nun üst düzey kabine üyelerini açılış törenine göndermekle Çin-Honduras ilişkilerine verdiği büyük önemi gösterdiğini kaydetti.

Honduraslı gazeteci ve iş insanlarından oluşan heyetlerin kısa süre önce Çin'i ziyaret ettiğinden de bahseden Xi, gelenlerin çoğunun bu ziyaretle Çin'e bakış açılarının değiştiğini ve Çin halkıyla yakın dost olmak istediklerini belirttiğini söyledi. Xi, "Çin tarafı bu sözler karşısında oldukça duygulandı" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı, ülkesinin Honduras ile dostane ilişkiler geliştirme taahhüdüne bağlı kalacağını, Honduras'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlam şekilde destekleyeceğini ve Honduras ile karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve ortak kalkınma temelinde iyi dostluk ve ortaklık ilişkileri kuracağını söyledi.

Xi, ikili ilişkilerde daha fazla gelişme sağlamak ve işbirliği vizyonunu iki halkın da yararına olacak şekilde somut sonuçlara dönüştürmek için Honduras Cumhurbaşkanı ile stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.