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Xi, Honduras Cumhurbaşkanı Castro ile Bir Araya Geldi

Xi, Honduras Cumhurbaşkanı Castro ile Bir Araya Geldi

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BEİJİNG, 13 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Sarmiento ile görüşmesi öncesinde, konuk cumhurbaşkanı için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişi önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 12 Haziran 2023.

BEİJİNG, 13 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Sarmiento ile görüşmesi öncesinde, konuk cumhurbaşkanı için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişi önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 12 Haziran 2023.

Xi, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Castro ile Pazartesi günü Beijing'de bir araya geldi. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Honduras Pekin Güncel Haberler

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