Xi, Hindistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı'nı Tebrik Etti

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Hindistan Cumhurbaşkanı olarak görevine başlamasından dolayı Droupadi Murmu'ya bir tebrik mesajı gönderdi. Xi mesajında, Çin ve Hindistan'ın birbirinin önemli komşuları olduğuna ve sağlıklı ve istikrarlı bir Çin-Hindistan ilişkisinin iki ülke ve halklarının temel çıkarlarıyla bağdaşmasının yanı sıra bölgede ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmaya yardımcı olduğuna dikkat çekti. Çin-Hindistan ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Xi, siyasi karşılıklı güveni artırmak, pratik işbirliğini derinleştirmek, farklılıkları uygun bir şekilde ele almak ve ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmek için Murmu ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Xinhua / Güncel