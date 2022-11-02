Xi, Hindistan Devlet Başkanı ve Başbakan'ına Çöken Köprü Nedeniyle Başsağlığı Diledi

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Hindistan Devlet Başkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'ye, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde çöken ve ciddi kayıplara neden olan köprü nedeniyle birer taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Hindistan Devlet Başkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'ye, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde çöken ve ciddi kayıplara neden olan köprü nedeniyle birer taziye mesajı gönderdi.

Xi mesajında, köprünün ölümlere yol açan çöküşünü öğrendiğinde şoke olduğunu söyledi. Çin hükümeti ve halkı adına Xi, ölenler için derin taziyelerini iletti ve yaslı ailelere ve yaralılara en içten taziyelerini iletti.

Aynı gün, Çin Başbakanı Li Keqiang da Modi'ye taziye mesajı gönderdi.