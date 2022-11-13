Xi, Hibrit Pirinç Yardımı ve Küresel Gıda Güvenliği Uluslararası Forumuna Yazılı Mesaj Gönderdi

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Uluslararası Hibrit Pirinç Yardımı ve Küresel Gıda Güvenliği Forumu'na yazılı bir konuşma gönderdi.

Konuşmasında Xi, gıda güvenliğinin insanların hayatta kalması için esas olduğunu kaydetti. Hibrit pirinç, yarım asır önce ilk kez Çin'de geliştirilmiş ve yaygın biçimde ekilmeye başlanmıştı. Dünyanın ekilebilir alanlarının yüzde 9'undan azına sahip olan Çin, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 20'sini beslemeyi başardığı gibi en büyük gıda üreticisi ve en büyük üçüncü gıda ihracatçısı haline geldi.

1979'dan itibaren hibrit pirinç dünyaya tanıtılmaya başlandı ve beş kıtada 70'ten fazla ülkeye fayda sağladı. Xi, bunun söz konusu ülkelerin tahıl üretiminin artmasına ve tarımsal kalkınmasına kayda değer bir katkı olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerdeki gıda kıtlığına Çinli bir çözüm sunduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı, günümüzde küresel gıda güvenliğinin ciddi zorluklar ve karmaşıklıklar ile karşı karşıya olduğunu, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifini ileriye taşımak, gıda güvenliği ve yoksulluk azaltmada işbirliğinin ölçeğini üst düzeye çıkarmak ve BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Hedefleri'nin hızla uygulanması ve açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir dünya inşa edilmesine daha fazla katkıda bulunmak için tüm ülkelerle dayanışma ve ortak gelecek ruhuyla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.