Xi, Halk İçin Hareket Edilmesi ve Halka Güvenilmesinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı açıklamada, partinin önümüzdeki yolculukta daima halk için hareket etmesi ve halka güvenmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Pazar günü yaptığı açıklamada, partinin önümüzdeki yolculukta daima halk için hareket etmesi ve halka güvenmesi gerektiğini vurguladı.

Xi açıklamayı, Büyük Halk Salonu'ndaki basınla buluşmasında yaptı.

Xi, ÇKP'nin sert rüzgarlar, dalgalı sular ve hatta tehlikeli fırtınalar tarafından yıldırılamayacağını, çünkü halkın her zaman arkasını kollayacağını ve ona güven vereceğini söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi, "Halkın önceliklerini kendimizinmiş gibi görüp istekleri doğrultusunda hareket ederek, onların daha iyi bir yaşam beklentilerini gerçeğe dönüştürmek için sıkı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.