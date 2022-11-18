Xi, Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürme Çağrısı Yaptı

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Cuma günü yaptığı açıklamada, Brunei ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) diğer üyelerini, Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

BANGKOK, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Cuma günü yaptığı açıklamada, Brunei ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) diğer üyelerini, Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

Xi, 29. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın oturum aralarında Brunei Darussalam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah ile yaptığı görüşmede, Çin'in, denizcilik alanında işbirliği ile Güney Çin Denizi'ndeki Davranış Kuralları'na ilişkin görüşmeleri aktif şekilde ilerletmek için Brunei ve diğer ASEAN üye ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin-Brunei ilişkileri konusunda ise Xi, birbirlerinin deniz aşırı yakın komşusu olan iki ülkenin, farklı büyüklükteki ülkeler için birarada uyum içinde yaşama ile karşılıklı yarar ve kazan kazan anlayışına dayalı etkileşimlerin örneğini oluşturan güvenilir dost ve ortak kalkınma ortakları olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığının gelecek yıl beşinci yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Xi, her iki tarafı da bu ortaklığı daha geliştirmek ve her iki ülke halkına daha fazla yarar sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdı.

Xi, iki tarafın iletişim ve etkileşimi sürdürmesinin, Ortak Yürütme Komitesi'nin iyi şekilde değerlendirilmesinin ve tatbiki işbirliğini yönetim kurulunda koordineli şekilde ilerletmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Xi ayrıca, iki tarafın, ulusal kalkınma stratejileri arasında daha güçlü bir sinerji oluşturması, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki kilit projelerde yüksek kaliteli ilerleme kaydetmesi, altyapı, tarım, balıkçılık ve enerji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmesi, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında işbirliği için itici güçler geliştirmesi ve iki halk arasında düzenli seyahat ve etkileşimi desteklemesi gerektiğini söyledi.

Xi, Çin'in Brunei'nin ASEAN dönem başkanlığı süresince Çin-ASEAN ilişkilerini ilerletmeye yönelik aktif çabalarını takdir ettiğini, ayrıca ASEAN ve APEC çerçevesinde Brunei ile iletişim ve koordinasyonu daha da ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Sultan Hacı Hassanal Bolkiah ise Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarısı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Xi'yi bir kez daha kutladı.

Çin'in Xi'nin güçlü liderliğinde birinci 100 yıllık hedeflere başarılı şekilde ulaştığını kaydeden Sultan, Çin'in refah ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceğine ve belirlediği stratejik hedefleri gerçekleştireceğine olan güvenini dile getirdi.

Brunei-Çin ilişkileri konusunda ise Sultan, iki ülkenin dostane ilişkilere ve verimli bir işbirliğine sahip olduğunu söyledi. Ülkesinin, Kovid-19 aşılarını hibe eden Çin'e minnettar olduğunu belirten Sultan, ASEAN dönem başkanlığı süresinde ülkesine verdiği güçlü destekten dolayı Çin'e teşekkür etti.

Sultan, Brunei'nin tek Çin ilkesine güçlü şekilde bağlı olduğunu ve ikili ilişkilerde daha büyük başarı için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu yineledi.

Çin'in ülkesinin ekonomik çeşitliliğine aktif katılımını memnuniyetle karşıladığını belirten Sultan, Brunei'in ekonomi ve ticaret, eğitim, halklar arası ve kültürel etkileşim, spor, savunma ve diğer alanlarda daha yakın etkileşim ve işbirliğinde kararlı olduğunu söyledi.

Sultan, Brunei'nin ASEAN'ın Çin ile olan kapsamlı stratejik ortaklığını geliştirmede aktif rol oynamaya devam edeceğine söz verdi.