Xi, Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında 'Çin Tohumlarının' Hayati Rolünü Vurguladı

SANYA, 11 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya şehrinde bir tohum laboratuvarını ziyaret eden Xi, Çin'in gıda güvenliğinin ancak tohum kaynaklarının sıkı bir şekilde kendi ellerinde tutulduğunda korunabileceğini söyledi. Xi, "Çin'in tohum kaynaklarının kendi kendini desteklemesini ve daha iyi kontrol altında tutulmasını sağlamak için tohum teknolojisinde ülkenin kendi kaynaklarına dayanması sağlanmalıdır" dedi. İlgili çalışmanın stratejik önemini vurgulayan Xi, aralarında Yuan Longping'in de bulunduğu eski nesil bilim insanlarının ve araştırmacılarının ruhunun yaşatılması çağrısında bulundu. Xi ayrıca, ülkenin tohum endüstrisini geliştirmek için sürekli çaba gösterilmesini istedi.

Xinhua / Güncel