Xi: Gerçekler, "Tek Ülke, İki Sistem" İlkesinin Büyük Gücünü Kanıtlıyor - Haberler

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Xi: Gerçekler, "Tek Ülke, İki Sistem" İlkesinin Büyük Gücünü Kanıtlıyor

Xinhua - Güncel
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Xi: Gerçekler, 'Tek Ülke, İki Sistem' İlkesinin Büyük Gücünü Kanıtlıyor

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) yaptığı bir konuşmada, gerçeklerin "tek ülke, iki sistem" ilkesinin büyük gücünü gösterdiğini söyledi.

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde (HKSAR) yaptığı bir konuşmada, gerçeklerin "tek ülke, iki sistem" ilkesinin büyük gücünü gösterdiğini söyledi. Hong Kong bir süre, bir dizi ciddi sınavdan geçti ve bir dizi risk ve zorluğun üstesinden geldi. Batı Kowloon yüksek hızlı tren istasyonuna varışında konuşan Xi, Hong Kong'un o zamandan bu yana daha da güçlendiğini ve büyük bir güç ortaya koyduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, gerçeklerin Hong Kong'un uzun vadeli refahını ve istikrarını garanti eden ve Hong Kong sakinlerinin esenliğini sağlayan "tek ülke, iki sistem"in büyük gücünü kanıtladığını belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen çeşitli etkinliklere katılıyor.

Xinhua / Güncel

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