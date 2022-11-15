Xi, G20 Zirvesinde Zamanın Zorluklarını Birlikte Aşma Çağrısında Bulundu

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zorluklarla karşılaşan tüm ülkelerin insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk vizyonunu benimsemenin yanı sıra barış, kalkınma ve kazan-kazan...

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zorluklarla karşılaşan tüm ülkelerin insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk vizyonunu benimsemenin yanı sıra barış, kalkınma ve kazan-kazan işbirliğini savunması gerektiğini söyledi.

G20 üyelerinin tamamını tüm ulusların kalkınmasını desteklemek, tüm insanlığın refahını artırmak ve tüm dünyanın ilerlemesini sağlamak için örnek teşkil etmeye çağıran Xi ayrıca, küresel kalkınmayı daha kapsayıcı, herkes için faydalı ve daha dayanıklı hale getirmemiz gerektiğini söyleyerek üç maddelik bir teklif ortaya koydu.

Çin Cumhurbaşkanı, Bali zirvesinin "Birlikte Toparlanma, Daha Güçlü Toparlanma" olarak belirlenen temasının, G20'nin gelişmekte olan ülkelerin büyümesini destekleme ve farklı ve dengesiz küresel toparlanmayı önleme taahhüdünün olumlu bir mesajını ortaya koyduğunu söyledi.

Xi, "Ekonomik toparlanma için küresel bir ortaklık kurmamız, kalkınmaya öncelik vermemiz ve insanları merkeze koymamız, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları zorlukları daima dikkate almamız ve endişelerini gidermemiz gerekiyor. Çin, Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasını destekliyor" dedi.

Xi, ekonomik toparlanma için sağlıklı bir ortam yaratabilmek amacıyla tüm tarafları Kovid-19'a karşı uluslararası işbirliğini derinleştirmeye devam etmeye çağırdı.

Çin Cumhurbaşkanı, "Küresel enflasyonu dizginlemeli, sistemik ekonomik ve finansal riskleri etkisiz hale getirmeliyiz. Özellikle gelişmiş ekonomiler para politikası düzenlemelerinin olumsuz etkilerini azaltmalı ve borçlarını sürdürülebilir seviyelerde tutmalıdır" dedi.

Çin lideri, ülkesinin G20'nin Borç Geri Ödemelerini Erteleme Girişimi'ni (DSSI) her bakımdan uyguladığını ve G20 üyesi ülkeler arasında en fazla borç geri ödemesi ertelemesi yapan ülke olduğunu kaydetti.

Gıda ve enerji konularının siyasallaştırılmasına veya bunların araç ve silah olarak kullanılmasına kararlılıkla karşı çıkılması gerektiğini belirten Xi, tek taraflı yaptırımların kaldırılmasını ve ilgili bilimsel ve teknolojik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Xi, modernleşme yolunda ilerleyen Çin'in dünyaya daha fazla fırsat getireceğini, uluslararası işbirliğine daha güçlü bir ivme kazandıracağını ve insanlığın ilerlemesine daha büyük katkı sağlayacağını belirtti.