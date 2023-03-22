Xi, Freddy Kasırgası Nedeniyle Malavi ve Mozambik'e Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ve Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'ye, iki ülkeyi de vuran ölümcül kasırga nedeniyle taziye dileklerini iletti.

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera ve Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'ye, iki ülkeyi de vuran ölümcül kasırga nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Xi, Pazartesi günü gönderdiği mesajlarda, Tropikal Freddy Kasırgası'nın Malavi ve Mozambik'te ağır can ve mal kayıplarına yol açmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Xi, Çin hükümeti ve halkı adına, faciada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yakınlarını kaybedenler ve yaralılar için içten dileklerini iletti.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, her iki ülkenin de afetin üstesinden gelip vatanlarını yeniden inşa edeceklerine olan inancını dile getirdi.