Xi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Görüştü

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü sabah saatlerinde Endonezya'nın Bali Adası'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la biraraya geldi.

Xi, son üç yıldır iki tarafın çeşitli yollarla yakın iletişimi sürdürdüğünü ve böylelikle Çin-Fransa ilişkilerinde olumlu gelişme ivmesinin devam ettiğini ve iki ülkenin önemli işbirliği alanlarında olumlu ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Şu anda dünyanın yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girdiğini kaydeden Xi, çok kutuplu dünyada iki önemli güç olarak Çin ve Fransa, Çin ile AB'nin bağımsızlık ve özerklik ruhunun yanı sıra açıklık ve işbirliği ruhunu bağlı kalarak ikili ilişkileri doğru yolda istikrarlı ilerleme göstermek için zorlaması ve dünyaya istikrar ve olumlu enerji katması gerektiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in üst düzey dışa açılmayı ilerletmeye yönelik sarsılmaz çabalarının ve Çin'in modernizasyonunu ileri götürmeye yönelik büyük adımlarının, Fransa dahil dünyadaki tüm ülkelere yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Macron ise Xi'nin Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesini ve 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin tam başarı kazanmasını içten dilekleriyle kutladı.

Macron, Fransa'nın bağımsız diplomasiyi desteklediğini ve blok cepheleşmesine karşı olduğu söyledi.

Macron, mevcut çalkantılı uluslararası durum karşısında Fransız tarafının, Çin tarafıyla karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklılık ruhunu desteklemeye, üst düzey alışveriş ve diyalogları güçlendirmeye ve ekonomi ve ticaret ile havacılığın yanı sıra sivil amaçlı nükleer enerji gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam etmeyi umduğunu ve Çinli işletmelerin Fransa'da işbirliğinde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.