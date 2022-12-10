Xi, Filistin Sorununun Adil Şekilde Çözülmesi Çağrısı Yaptı

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamayla uluslararası toplumun iki devletli çözüme ve "barış için toprak" ilkesine bağlılığını kararlı şekilde sürdürerek Filistin sorununun erken bir tarihte adil şekilde çözülmesi için çaba göstermesi...

RİYAD, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamayla uluslararası toplumun iki devletli çözüme ve "barış için toprak" ilkesine bağlılığını kararlı şekilde sürdürerek Filistin sorununun erken bir tarihte adil şekilde çözülmesi için çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı söz konusu açıklamayı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin açılış törenindeki konuşmasında yaptı.

Xi, Filistin sorununun Ortadoğu'da barış ve istikrarla ilişkili olduğunu söyledi.

Xi, Filistin halkına yapılan tarihi haksızlıkların, sonsuza kadar olduğu gibi bırakılmaması gerektiğini, bir ulusun meşru hak ve çıkarlarının pazarlık konusu edilemeyeceğini ve bağımsız bir devlet kurma talebinin reddedilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in tam egemenliğe sahip, 1967'deki sınırlara sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını güçlü şekilde desteklediğini ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olmasına destek verdiğini hatırlattı.