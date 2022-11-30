Xi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü İçin Yapılan BM Toplantısına Tebrik Mesajı İletti

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü adına Salı günü düzenlenen BM toplantısına tebrik mesajı iletti.

Xi, mesajında, Filistin sorununun Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığını, Filistin sorununun kapsamlı ve adil çözümünün bölgesel barış ve istikrar kadar uluslararası hakkaniyet ve adaletle de ilişkili olduğunu söyledi.

Xi, Filistin ve İsrail'in barış içinde birarada yaşamasının, Arap ve Yahudi uluslarının ortak kalkınmasının uzun vadede her iki tarafın da çıkarına olduğunu ve tüm ülke halklarının ortak arzusu olduğunu belirtti.

Xi, uluslararası toplumun iki devletli çözüme bağlı kalması, Filistin meselesini uluslararası gündemde ön plana çıkarması ve Filistin halkının bağımsız devlet hayalini yakın bir tarihte gerçekleştirmesine yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Xi, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma davasına tutarlı ve kararlı bir şekilde destek verdiğini, Filistin-İsrail barışını ve barış görüşmelerini aktif olarak desteklediğini vurguladı.

Çin'in, Filistin Ulusal Yönetimi'nin ve Filistin'deki tüm taraflar arasında birliğin güçlendirilmesini desteklediğini söyleyen Xi, Filistin ve İsrail'in Ortadoğu'daki barış sürecini yeniden rayına oturtmak için mümkün olan en kısa sürede barış görüşmelerine yeniden başlamalarına ilişkin umudunu dile getirdi.

Xi, Çin'in her zaman olduğu gibi Filistin tarafına insani ihtiyaçlar ve kalkınma yardımı sağlayacağını, kapasitesini artırmasını destekleyeceğini, ekonomisini geliştirmesine ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirmesine yardımcı olacağını belirtti.

Xi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi ve sorumlu bir büyük ülke olarak Çin'in, Ortadoğu'da kalıcı barışa, evrensel güvenliğe ve ortak refaha olumlu katkılar sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.