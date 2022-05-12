Xi, Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos'a Tebrik Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Ferdinand Romualdez Marcos'a Filipinler Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bir tebrik mesajı gönderdi. Xi, Çin ve Filipinler'in deniz üzerinden komşu olduklarını ve iyi günde de kötü günde de dost olduklarını söyledi. Son yıllarda her iki tarafın ortak çabasıyla ikili ilişkilerin güçlendirildiğini ve geliştirildiğini belirten Xi, bunun her iki ülkenin halkına fayda sağladığını, bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel