Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua)-- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile Beijing'de bir araya geldi.