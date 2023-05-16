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Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya Geldi

Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya Geldi

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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua)-- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua)-- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile Beijing'de bir araya geldi. İki lider çeşitli alanlarda müzakere gerçekleştirdi.

Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya GeldiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya GeldiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile görüştü, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya GeldiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya GeldiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya GeldiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya GeldiÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile görüştü, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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