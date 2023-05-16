Xi, Eritre Cumhurbaşkanı ile Beijing'de Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua)-- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile Beijing'de bir araya geldi. İki lider çeşitli alanlarda müzakere gerçekleştirdi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile görüştü, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki görüşmeleri öncesinde Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki için Büyük Halk Salonu'nun doğu girişinin önündeki meydanda karşılama töreni düzenledi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile görüştü, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)