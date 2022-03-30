Xi, En Üst Düzey Lider Olmasının 10'uncu Yılında Ağaç Dikme Faaliyetine Katıldı

BEIJING, 30 Mart (Xinhua) — Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, güzel bir Çin'in inşasına katkıda bulunmak, tüm toplumu, özellikle gençleri, Çin'de çevrenin daha da iyi olması için ekolojik ilerlemeyi gerçekleştirmeye teşvik etmek amacıyla ağaç dikme faaliyetine katıldığını söyledi.

Xinhua / Güncel