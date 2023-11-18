SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ekonomik ve ticari konuların siyasileştirilmesine, silah haline getirilmesine ve bu bağlamda ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine karşı olduğunu yineledi.

Xi, Ekonomik ve Ticari Konularının Siyasileştirilmesine Karşı Olduğunu Yineledi

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ekonomik ve ticari konuların siyasileştirilmesine, silah haline getirilmesine ve bu bağlamda ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine karşı olduğunu yineledi.

Xi, Cuma günü 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ayrıca, tüm APEC üyelerini serbest ve açık ticaret ile yatırımı güvence altına almaya, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü olan çok taraflı ticaret sistemini destekleyip güçlendirmeye, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürmeye çağırdı.