Xi, Ekonomik Toparlanmanın Desteklenmesinde Halk-merkezli Yaklaşımın Altını Çizdi

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, ekonomik toparlanmaya destek verilirken halk-merkezli bir yaklaşımın izlenmesi ve kalkınma ve halkın refahının gündemin üst sıralarına yerleştirilmesinin altını çizdi. Xi, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde video aracılığıyla yaptığı açılış konuşmasında, politikalar uygulamaya konulurken, önlemler alınırken ve eylemler gerçekleştirilirken her zaman en büyük önceliğin halkın yaşamının iyileştirilmesine verilmesi gerektiğini söyledi.

Xi, "Kovid-19 pandemisi, dünyanın son 10 yılda yoksulluğun azaltılmasında elde ettiği kazanımları ciddi bir şekilde aşındırdı. Dengesiz toparlanma dünya genelinde eşitsizliği ağırlaştırarak Kuzey-Güney ayrımını derinleştiriyor" dedi. Açık bir dünya ekonomisi kurulması hedefine bağlı olmaya devam ettiğinin altını çizen Xi, ekonomik küreselleşme yönündeki hakim eğilimin farkında olmak, makro politika koordinasyonunu artırmak ve büyümenin daha fazla hızlandırılması amacıyla bilim ve teknolojiye yönelmek için çaba harcanması gerektiğini belirtti. Xi, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı tutulması gerektiğini, bunu yaparken bazı ülkelerdeki politika ayarlamalarından kaynaklanan negatif etkilerin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Xi, eşitsiz ve yetersiz kalkınma sorununa çözüm bulabilmek için gelişmekte olan ülkelerin acil ihtiyaçlarına ve yoksulluğun giderilmesi, gıda güvenliği, kalkınmanın finansmanı ve sanayileşme gibi kilit alanlarda uygulamaya dönük işbirliğinin ilerletilmesine gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Xinhua / Güncel