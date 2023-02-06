Xi, Depremlerin Ardından Erdoğan ve Esad'a Taziyelerini İletti

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yaşanan şiddetli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mesajları gönderdi.

Xi, Pazartesi günü gönderdiği mesajında Türkiye ve Suriye'de ağır can ve mal kaybına yol açan depremlerden haberdar olur olmaz Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenler için derin taziyelerini, yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı, yaralılar içinse geçmiş olsun dileklerini iletmek istediğini ifade etti.

Xi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın liderliği altında iki hükümetin ve halklarının bu afetin üstesinden gelip en kısa sürede yurtlarını yeniden inşa edeceğine inandığını belirtti.