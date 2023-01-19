Xi'den Kovid-19 Müdahalesi Yorumu: Umut Işığı Tam Önümüzde

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü ülkenin Kovid-19 müdahalesi hakkında konuştu ve umut ışığının çok yakında olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü ülkenin Kovid-19 müdahalesi hakkında konuştu ve umut ışığının çok yakında olduğunu söyledi.

Xi, "Şimdi Kovid-19 müdahalesinde yeni bir aşamaya girdik. Güçlükler devam ediyor, ancak umut ışığı tam önümüzde. Azim zafer demektir" dedi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Bahar Festivali öncesinde Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang'da bulunan Harbin Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları ve yaşlı bir hastayla video bağlantısı aracılığıyla konuşurken açıklamalarda bulundu.

Xi, ülkenin son üç yıldır sıkı önlemlerle Kovid-19 salgınıyla başa çıkmak için "doğru seçimi" yaptığını belirterek, Çin'in bu nedenle birkaç virüs mutasyonu salgınına karşı koyduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, Çin'in ciddi vaka oranını ve vaka ölüm oranını mümkün olduğu kadar düşürdüğünü, insanların hayatlarını ve sağlığını koruduğunu ve sonrasında Kovid-19'a müdahaleyi optimize etmek ve seviyesini düşürmek için değerli zamanı kazandığını söyledi.

Mevcut Kovid-19 müdahalesinin odak noktasının, enfeksiyonları önlemeden tıbbi tedaviye kaydığını, insanların sağlığını korumanın ve ciddi vakaları önlemenin öncelik haline geldiğini söyleyen Xi, hastanelerin artık daha zorlu görevler üstlendiğini kaydetti.

Xi, tıbbi kaynakların ve tıbbi hizmet ve ilaç arzının artırılması ve özellikle ağır vakaların tıbbi tedavisine hazırlık için çaba gösterilmesini talep etti.

Xi, aynı gün Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'daki bir huzurevinde yaşlılar ve personelle video bağlantısı aracılığıyla konuşurken, yaşlı insanlar mevcut Kovid-19 müdahalesinde en yüksek önceliğe sahip olduğundan, toplu enfeksiyonları önlemek için huzurevlerinde ve sosyal tesislerde salgın önleme ve sağlık yönetimi için daha sıkı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Mianyang'daki köylülerle video bağlantısı aracılığıyla sohbet eden Xi, ülkenin Kovid-19 müdahale önlemlerini ayarlamasının ardından öncelikle kırsal alanlarla ve buralarda yaşayanlarla ilgilendiğini söyledi.

Xi, kırsal alanlarda virüse karşı en savunmasız durumdakiler için tıbbi bakımı iyileştirme ve kırsalda yaşayanların sağlığını ve normal iş ve yaşamlarını mümkün olan en üst düzeyde sürdürmelerini sağlama çabalarının önemini vurguladı.