Xi'den Halkın Güvenlik ve Sağlığının Korunmasına Vurgu

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, halkın güvenlik ve sağlığının korunması için somut önlemlerin alınmasını ve yurtsever sağlık kampanyaları yürütmek için daha hedefli çabalar gösterilmesini talep etti.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, halkın güvenlik ve sağlığının korunması için somut önlemlerin alınmasını ve yurtsever sağlık kampanyaları yürütmek için daha hedefli çabalar gösterilmesini talep etti.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı da olan Xi, bu talimatı yurtsever sağlık kampanyalarının 70. yıl dönümü vesilesiyle verdi.

Xi, yurtsever sağlık kampanyalarının son 70 yılda kentsel ve kırsal alanda çevresel hijyenin artırılması, büyük çaplı salgın hastalıklarla etkin mücadele edilmesi ve Çin'in sağlık çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesinde oynadığı rolü övdü. ÇKP liderliğindeki kampanyaların öne çıkardığı gibi, halkın sağlığını merkeze koyma ve önleme çalışmalarına öncelik verme yaklaşımını takdir ettiğini söyledi.

Xi, ülkenin Kovid-19 salgın önleme ve kontrol çalışmalarının yeni durumlar ve yeni görevlerle karşı karşıya bulunması nedeniyle daha fazla hedefli yurtsever sağlık kampanyasının yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Xi, salgına karşı toplumun tamamı için bir savunma hattı oluşturulabilmesi için insanların sağlık bilgi ve becerisi kazanması, kişisel hijyenlerini sağlamaları ve sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaya yönlendirilmeleri için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Çin Başbakanı Li Keqiang da konu hakkında talimatlarda bulundu ve Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin rehberliğinin izlenmesi, korumaya öncelik verme ilkesine bağlı kalınması ve ilgili mekanizma ve çalışma yaklaşımlarının yenilenmesi yönünde çaba gösterilmesini istedi.

Çin'in Kovid-19'a karşı salgın mücadelesinin düzgün bir şekilde uygulandığının altını çizen Li, bu konuda mevcut güçlü yönlerden daha fazla faydalanılması ve tüm cephelerde bilime dayalı salgın önleme ve kontrolün yürütülmesi için gerekli inisiyatifin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Li, her seviyeden tüm yönetimlerin çabalarını iki katına çıkarmaları, halkın sağlık hizmetlerine ve salgınla mücadele malzemelerine erişimini etkin bir şekilde sağlamaları ve halkın yaşam ve sağlığını güvence altına almaları gerektiğini söyledi.